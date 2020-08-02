Хафтар: воины ЛНА заслуживают почет и уважение

Фельдмаршал ЛНА обратился к солдатам батальона "Тарик бин Зийяд", в котором сообщил, что каждый из солдат заслуживает уважения.

1 августа 2020 года главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар посетил расположение батальона "Тарик бин Зийяд", в ходе чего обратился к своим солдатам с речью. Он заявил, что данный батальон является одним из самых элитных подразделений ЛНА. Ливийские воины заслуживают уважения и почета.

Также он сообщил о том, что грядет столкновение с наемниками из Сирии. Однако Хафтар указал, что у тех, кто приехал убивать за деньги, нет и не может быть родины. Основной целью для ЛНА он обозначил изгнание турецких оккупантов с ливийской земли. Фельдмаршал считает, что битва за свой дом против захватчиков будет выиграна.