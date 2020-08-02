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16:14   2 Августа 2020
Политика

Немецкий политолог назвал причину вывода военного контингента США из ФРГ

Немецкий политолог назвал причину вывода военного контингента США из ФРГ

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выведут из Германии почти 30% своих военных. Инициативу прокомментировал профессор международной политики Кельнского университета Томас Егер, пишет издание Focus.

По словам специалиста, Соединенные Штаты устали мириться с тем, какую позицию немецкие власти занимают в отношении сферы безопасности. Эксперт охарактеризовал это как "заячий менталитет". Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Профессор также заметил, что Вашингтон действовал по отношению к Берлину крайне унизительно, так как свое решение донес через прессу. Егер полагает, что США пошли на такой шаг, потому что ранее руководство ФРГ неоднократно пыталось подорвать американскую внешнюю политику.

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Автор: Руслан Неглинный
#сша #германия #вывод войск #Егер

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