Немецкий политолог назвал причину вывода военного контингента США из ФРГ

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США выведут из Германии почти 30% своих военных. Инициативу прокомментировал профессор международной политики Кельнского университета Томас Егер, пишет издание Focus.

По словам специалиста, Соединенные Штаты устали мириться с тем, какую позицию немецкие власти занимают в отношении сферы безопасности. Эксперт охарактеризовал это как "заячий менталитет". Об этом сообщает "ПолитЭксперт".

Профессор также заметил, что Вашингтон действовал по отношению к Берлину крайне унизительно, так как свое решение донес через прессу. Егер полагает, что США пошли на такой шаг, потому что ранее руководство ФРГ неоднократно пыталось подорвать американскую внешнюю политику.