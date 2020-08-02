Депутат Госдумы призвал существенно поднять цены на сигареты

Увеличить акцизы на табак в России необходимо, но без пропаганды отказа от курения бороться с этой вредной привычкой невозможно. Такое мнение в беседе с «Политикой Сегодня» выразил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Нам надо брать ориентир на подрастающее поколение. Социальная реклама и художественные фильмы откладывают огромный отпечаток на молодых людей. Американские прокуроры обратились в Голливуд с просьбой делать курящими только отрицательных персонаже. В той же Америке курение считается признаком социального дна. Нам нужно создать такой стереотип поведения и положить в основу, что курить не модно, вредно и отстойно», — считает депутат.

По данным Научного центра здоровья детей РАМН, 42,4 % и 28,6% детей в России начинают курить с десяти лет. Это чудовище цифры, отметил депутат. Но в Госдуме так и не удалось узаконить показ социальной рекламы в телевизионный прайм-тайм, с сожалением контрастирует Лысаков.

«Надо действовать на сознание людей. Есть ролики соцрекламы, которые достают до спинного мозга. По данным экспертов, не менее 60% просмотревших ролики меняют свое поведение. Если бы реклама о пагубности алкоголя, наркотиков, несоблюдения ДТП существовала, это было бы крайне эффективно. К сожалению, государство этим почти не пользуется», — убежден депутат.

Лысаков положительно оценил предложение Минздрава повысить акцизы на табак, но напомнил о высоком риске роста контрабанды.

«Таможня у нас коррупционная. Это огромная кормушка. К сожалению, гипотетическое повышение акцизов может привести к привозу безакцизных сигарет из стран бывшего СССР. Но если бы пачка стоила 500 рублей, а не 150, никакой ребенок бы не купил эту пачку. Если бы сигареты стоили денег, люди бы задумались. Надо, чтобы это било по карману, особенно по юношескому», — заключил эксперт.

Ранее главный терапевт Минздрава РФ Оксана Драпкина объяснила, что считает нужным повысить акциз на табак и никотиносодержащую продукцию до уровня, рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте Минздрава.

«Рекомендации ВОЗ и мировой опыт определяют, что налоговые меры — самые эффективные в борьбе с табаком»,— заявила Драпкина.

Среди пока не решенных задач в России она также назвала принятие на федеральном уровне поправок к закону о минимальном возрасте продажи табака (предлагается повысить его до 21 года), а также внедрение стандартной упаковки с новыми графическими и текстовыми предупреждениями о вреде курения.