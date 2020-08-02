В Минфине России предложили сократить финансирование оборонного сектора

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Диетолог объяснила, почему россияне стали реже покупать средства для похудения

Диетолог объяснила, почему россияне стали реже покупать средства для похудения

 Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи
Российские пенсионеры на самоизоляции получат по 2 тысячи рублей с августа

Российские пенсионеры на самоизоляции получат по 2 тысячи рублей с августа

 Немецкий политолог назвал причину вывода военного контингента США из ФРГ

Немецкий политолог назвал причину вывода военного контингента США из ФРГ
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Диетолог объяснила, почему россияне стали реже покупать средства для похудения

Диетолог объяснила, почему россияне стали реже покупать средства для похудения

 Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи
Российские пенсионеры на самоизоляции получат по 2 тысячи рублей с августа

Российские пенсионеры на самоизоляции получат по 2 тысячи рублей с августа

 Немецкий политолог назвал причину вывода военного контингента США из ФРГ

Немецкий политолог назвал причину вывода военного контингента США из ФРГ
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
15:21   2 Августа 2020
Экономика

В Минфине России предложили сократить финансирование оборонного сектора

В Минфине России предложили сократить финансирование оборонного сектора

Объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" может быть снижен на 323 миллиарда рублей в течение трех лет. С таким предложением выступили аналитики Министерства финансов России.

Предложение сократить финансирование оборонного сектора было представлено в рамках исследования расчетов бюджетных ассигнований. В ведомстве полагают, что федеральный бюджет в течение следующих трех лет сможет сэкономить 323 миллиарда рублей. При таком условии в следующем году на поддержание обороноспособности России предлагают выделить 1,42 трлн рублей, пишет РИА Новости.

Также в Минфине оценили возможность сократить финансирование программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" — там снижение составит более 800 млрд рублей. Изначально в реализацию проекта закладывали расход 9 млрд рублей ежегодно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Яковлева
#россия #финансирование #минфин рф #оборонный сектор

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...