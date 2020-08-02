В Минфине России предложили сократить финансирование оборонного сектора

Объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" может быть снижен на 323 миллиарда рублей в течение трех лет. С таким предложением выступили аналитики Министерства финансов России.

Предложение сократить финансирование оборонного сектора было представлено в рамках исследования расчетов бюджетных ассигнований. В ведомстве полагают, что федеральный бюджет в течение следующих трех лет сможет сэкономить 323 миллиарда рублей. При таком условии в следующем году на поддержание обороноспособности России предлагают выделить 1,42 трлн рублей, пишет РИА Новости.

Также в Минфине оценили возможность сократить финансирование программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса" — там снижение составит более 800 млрд рублей. Изначально в реализацию проекта закладывали расход 9 млрд рублей ежегодно.