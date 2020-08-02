Публицист Вассерман: США продают устаревшие Patriot, пугая партнеров российской мощью

Российские системы ПВО С-400 по ряду параметров превосходят американские Patriot, поэтому США приходится использовать для их продажи политические методы. Об этом сообщил публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию iReactor.

Ракетная система С-400 значительно превосходит устаревшие установки Patriot из США, однако американская сторона не делает почти ничего для их модернизации. Вместо этого предпринимаются попытки продавать свое вооружение, используя политические способы. Так, Министерство обороны США заявило, что Китай и РФ активно создают новые системы ПРО. Такое сообщение было расценено, как попытки приписать агрессивное поведение российской стороне.

Анатолий Вассерман подчеркнул, что система Patriot является устаревшей, что стало понятно еще в 1991 году во время войны в Персидском заливе. Тогда для поражения одной простейшей баллистической ракеты из Ирака приходилось тратить до 4 зарядов из Patriot.