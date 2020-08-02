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14:55   2 Августа 2020
Политика

Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

Заявления украинских руководителей о том, что они не понимают суть Минских соглашений по Донбассу указывают на необходимость обсудить договоренности внутри Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она считает, что в новых международных встречах по этому вопросу нет никакого смысла, пока в Киеве не будет полного понимания ситуации. Захарова предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться с главой украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонидом Кравчуком, а также экс-главами страны Леонидом Кучмой и Петром Порошенко для обсуждения Минских соглашений.

Представитель МИД РФ отметила, что один из президентов Украины уже подписывал эти договоренности, другой сделал их частью своей предвыборной кампании. Так что с пониманием сути этих статей соглашений быть не должно. Об этом Захарова написала в Facebook, передает РИА Новости.

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Автор: Кристина Мокроусова
#захарова #донбасс #украина

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