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14:48   2 Августа 2020
Общество

Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

Максим Шугалей и Самер Суэйфан стали символами российского патриотизма для молодежи, поэтому нужны фильмы о таких людях. Об этом в интервью изданию "ПолитЭксперт" сообщили депутаты Госдумы Алексей Чепа и Евгений Федоров.

Свою позицию депутаты объяснили во время обсуждения сиквела фильма "Шугалей". Так, Евгений Федоров сообщил, что Шугалей и Суэйфан символизируют собой российский патриотизм, и снимать фильмы о таких людях просто необходимо. Он подчеркнул, что такие герои, как российские социологи, нужны.

Вторая часть фильма "Шугалей" поможет возвращению граждан Российской Федерации домой, ведь это помогает обратить внимание на проблему, считает заместитель председателя Комитета Государственной думы России по международным делам Алексей Чепа.

Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан с мая 2019 года находятся в ливийской тюрьме "Митига", несмотря на то, что у них были все необходимые документы и официальное разрешение на приезд в Ливию. Никаких обвинений им до сих пор не предъявлено.

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Автор: Яна Либерман
#алексей чепа #максим шугалей #Самер Суэйфан #Евгений Федоров

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