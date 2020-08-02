Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует соглашения с ПНС Ливии для продвижения собственных интересов в Средиземноморье. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на турецкий ресурс Zaman.

Лоббирование турецких геополитических интересов достигается благодаря соглашениям с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, пишет источник. Этого не скрывают даже представители самого ПНС. К тому же, Саррадж переводит из Триполи в Турцию миллиарды долларов.

Ливийские представители оказались под давлением со стороны турецкого лидера, которое достигается при помощи радикалов. Причем такой способ внешнеполитического общения давно стал для Турции обыденностью. После принятия "Закона о ливийских таможнях" у Анкары фактически появился карт-бланш во всем южном Средиземноморье. Турция планирует оборудовать две военные базы на территории Ливии: в Аль-Ватые и Мисурате.