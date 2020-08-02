Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

 Мишустин снял для граждан Швейцарии ограничения на въезд в РФ

Мишустин снял для граждан Швейцарии ограничения на въезд в РФ
Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

 Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии

Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

Чепа и Федоров о "Шугалее-2": социологи стали символом патриотизма для молодежи

 Мишустин снял для граждан Швейцарии ограничения на въезд в РФ

Мишустин снял для граждан Швейцарии ограничения на въезд в РФ
Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

 Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии

Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать

Российские С-400 или американские истребители. Турция не хочет выбирать
14:25   2 Августа 2020
Политика

Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии

Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует соглашения с ПНС Ливии для продвижения собственных интересов в Средиземноморье. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на турецкий ресурс Zaman.

Лоббирование турецких геополитических интересов достигается благодаря соглашениям с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем, пишет источник. Этого не скрывают даже представители самого ПНС. К тому же, Саррадж переводит из Триполи в Турцию миллиарды долларов.

Ливийские представители оказались под давлением со стороны турецкого лидера, которое достигается при помощи радикалов. Причем такой способ внешнеполитического общения давно стал для Турции обыденностью. После принятия "Закона о ливийских таможнях" у Анкары фактически появился карт-бланш во всем южном Средиземноморье. Турция планирует оборудовать две военные базы на территории Ливии: в Аль-Ватые и Мисурате.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#турция #ливия #реджеп тайип эрдоган #Файез Саррадж

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...