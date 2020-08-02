Хафтар заявил, что ливийцы будут бороться за свою независимость до конца

Народ Ливии будет продолжать борьбу с колониализмом Турции до его полного изгнания. Такое заявление фельдмаршала ЛНА Халифы Хафтара передает Федеральное агентство новостей.

Во время своего выступления перед батальоном "Тарик бин Зийяд" главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) добавил, что за 300 лет, которые турки так или иначе вмешиваются в дела Ливии, для ливийцев от них не было ничего хорошего. Он подчеркнул, что народ Ливии будет бороться с любым колонизатором до конца, дабы изгнать его.

Также Хафтар обратил внимание на то, что Турция активным образом вмешивается в ливийский кризис, отправляя вооружение и наемников для Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. С сожалением фельдмаршал заметил, что среди наемников очень много сирийцев.

Агрессивную политику Анкары осудил и глава МИД ОАЭ Анвар Гаргаш. Он считает, что провокационные заявления главы турецкого Минобороны являются очередным дипломатическим провалом для Турции.