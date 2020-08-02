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Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

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 Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии

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14:13   2 Августа 2020
Политика

Экс-президент Украины признался в непонимании Минских соглашений

Экс-президент Украины признался в непонимании Минских соглашений

Новый глава украинской стороны в минской контактной группе и первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что не понимает сути предлагаемого особого статуса Донбасса, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Украина-24".

Леонид Кравчук считает, что самопровозглашенные республики Донбасса берут очень высокую планку, когда требуют для своих территорий не только особый статус управления, но и признаки государственности. Он добавил, что минские договоренности нуждаются в уточнениях, потому что из них трудно понять, о чем идет речь.

Экс-президент также вспомнил, что еще в начале конфликта предлагал ЛДНР определиться касательно требуемого особого статуса. Также он выразил мнение, что стоит обсудить "особую систему управления на Донбассе", которая будет серьезным образом отличаться от уже имеющихся систем управления в остальных частях Украины.

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Автор: Илья Романович
#украина #леонид кравчук #лднр

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