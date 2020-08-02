Инновационную систему отслеживания космического мусора разработали в Петербурге

Система видеомониторинга позволит выявлять и классифицировать космический мусор. Технологию разрабатывают исследователи Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Оборудование можно будет устанавливать на космические аппараты, а система отследит мусор и разделит его на две категории: естественный и искусственный. Данные об этом будут поступать на Землю. На околоземной орбите находится множество обломков спутников и ракет, которые могут быть опасными из-за содержащихся в них радиоактивных материалов.

Полет двух космических туристов Роскосмос и американская компания Space Adventures запланировали на конец 2021 года. Подготовку кораблей полностью оплачивают желающие увидеть космическое пространство. Контракт на полет подписали еще в 2019 году. Первым космическим путешественником стал Денис Тито, передает телеканал "360".