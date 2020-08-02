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Захарова: властям Украины следует самостоятельно разобраться в Минских соглашениях

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 Турция лоббирует свои интересы, прикрываясь соглашениями с ПНС Ливии

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14:12   2 Августа 2020
Общество

Инновационную систему отслеживания космического мусора разработали в Петербурге

Инновационную систему отслеживания космического мусора разработали в Петербурге

Система видеомониторинга позволит выявлять и классифицировать космический мусор. Технологию разрабатывают исследователи Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ".

Оборудование можно будет устанавливать на космические аппараты, а система отследит мусор и разделит его на две категории: естественный и искусственный. Данные об этом будут поступать на Землю. На околоземной орбите находится множество обломков спутников и ракет, которые могут быть опасными из-за содержащихся в них радиоактивных материалов.

Полет двух космических туристов Роскосмос и американская компания Space Adventures запланировали на конец 2021 года. Подготовку кораблей полностью оплачивают желающие увидеть космическое пространство. Контракт на полет подписали еще в 2019 году. Первым космическим путешественником стал Денис Тито, передает телеканал "360".

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Автор: Ирина Большунова
#космос #ученые #мусор

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