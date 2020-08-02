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14:07   2 Августа 2020
Экономика

Мишустин подписал постановление о субсидиях на строительство судов для добычи краба

Мишустин подписал постановление о субсидиях на строительство судов для добычи краба

Рыбопромысловые компании получат субсидию от государства на строительство в дальневосточных верфях судов для добычи краба. Об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Субсидия начнет действовать с 1 января 2021 года. Ее размер составит 20% стоимости заказа, но при условии, что субсидия не превысит 340 млн рублей. В программе смогут принять участие компании, которые получили инвестиционные квоты на вылов краба на электронных аукционах, пишет ТАСС.

Мера введена для ускорения обновления рыбопромыслового флота путем поддержки судостроительной промышленности на Дальнем Востоке. Контроль выдачи и исполнения субсидий поручен Минпромторгу.

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Автор: Борис Нестеров
#мишустин #субсидия #рыбопромысел

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