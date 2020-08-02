Диетолог объяснила, почему россияне стали реже покупать средства для похудения

Россияне стали реже покупать в аптеках средства для похудения и биологически активные добавки (БАД) из-за желания привести себя в форму более полезными способами или же, напротив, из-за отсутствия мотивации похудеть. Такое мнение в беседе с «Политикой сегодня» высказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Продажи препаратов для снижения веса начали падать с апреля — в среднем на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В мае они снизились на 12%, а пик спада был зафиксирован в период с 11 по 17 мая, когда продажи обрушились на 15%, пишет RT со ссылкой на данные компании DSM Group.

Вместе с тем аналитики сервиса «Юла» выяснили, что на карантине многие россияне чаще стали покупать домашний инвентарь для занятий спортом. Спрос на беговую дорожку вырос в два раза, скакалки стали популярнее у пользователей сервиса на 63%, а обручи — на 40%. На 244% вырос спрос на умные часы и браслеты для спорта.

Маргарита Королева считает, что многие россияне на самоизоляции решили приводить себя в форму без препаратов, увеличив физическую нагрузку.

«В начале самоизоляции многие россияне набрали вес из-за стресса. Люди оказались дома, покупали запасы тех продуктов, которые могут дольше полежать. Позже они мобилизовались и начали искать способы похудения — в основном, это физические нагрузки на мышцы. Без каких-либо БАДов.», — говорит диетолог.

Некоторые отказались от препаратов из-за отсутствия мотивации в период карантина, считает эксперт. В условиях кризиса и неопределенности россиянам пришлось строить планы в минимальной перспективе. Многие лишились работы и тратили деньги «хлеб насущный», а не на похудение.