Путешествие в Абрау-Дюрсо: чем живет винодельческий край семьи Титовых

Туристы называют Абрау-Дюрсо маленькой Швейцарией. Расположенное на берегу озеро село со знаменитым заводом по производству шампанских и игристых вин выгодно отличается не только от краснодарских курортов, но и от всей России.

Даже в столицах рядом с красивыми локациями нередко соседствуют заброшенные дома и неухоженные районы. В Абрау, куда ни плюнь, видна рука перфекциониста: геометрически выверенные виноградники, аккуратные газоны, множество арт-объектов, стильные рестораны, премиум-отели и атмосферный яхт-клуб на берегу.

Национальные герои у народа отечественной Швейцарии тоже свои — Борис и Павел Титовы. Кажется, только утки не произносят здесь, как мантру, имена отца с сыном. Хотя династия виноделов и о птицах тоже позаботилась — построили домики на озере и приготовили бесплатный хлеб.

С заботой в Абрау-Дюрсо относятся не только к птицам, но и к местным жителям. По последней переписи их 4051 человек. Пожалуй, это четыре тысячи счастливцев, которые, столкнувшись с коронавирусом, получили не только государственные выплаты, но и 75% скидки в любом общепите родного села по прямому распоряжению бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Этакое государство в государстве.

К общепиту еще вернемся, а пока перед глазами фонтан в форме бутылки шампанского — из бутылок, собственно, и сооруженный. За ним — центр винного туризма. Отсюда у большинства приезжих и начинается знакомство с заводом. Алкогольный напиток выдерживается в темных прохладных коридорах, а заплатившие чуть больше обычного не только имеют возможность полюбоваться на подземное изобилие поедают глазами, но и продегустировать различные сорта в роскошных залах.

Принадлежащий сперва Титову-старшему, а потом и Титову-младшему завод свою историю не забывает. В дуэт отца и сына вмешивается, как водится, святой дух. Туристов на входе в покои любимого напитка дореволюционной аристократии встречает голограмма князя Голицына.

«В подвалах потише, без суеты, я за вами слежу», — дает наставление экскурсионным группам седовласый старик.

Суета в месте хранения будущей продукции завода действительно ни к чему. Лишнее прикосновение может спровоцировать взрыв бутылки. Тем не менее, отставшие от гида туристы успевают на пыльной поверхности стекла обозначить свое имя или название малой родины. Соблазн наследить в истории велик, ведь легендарное шампанское в подвалах здания готовится уже больше века.

Видимо, поэтому на стенах винных катакомб видны несмываемые пятна от взорвавшихся бутылок и прозаичный грибок. В советское время с ним тщательно боролись, но французские эксперты посоветовали в микроклимат не вмешиваться. В собственных подвалах зарубежные виноделы и паутину-то стараются не задеть.

Отечественных любителей культурного отдыха центр винного туризма удивляет интерактивными выставками, витринами, отражающими все эпохи становления завода, и даже кинотеатром (на заметку тем, кто за коронавирусное время соскучился по просмотру фильмов на большом экране). На виноградники вывозят не всех, но есть зал с актуальной панорамой, которая обновляется каждую четверть часа.

Те, кому все-таки удается добраться до шато, могут устроить дегустацию там. Хотя возможность приятно провести время с видом на умиротворяющие виноградники есть у любого желающего. Вход не закрыт, столы и лавки ожидают очередного гулянья во славу Диониса.

Гуляют по этой жемчужине Краснодарского края все. Пара счастливых женщин предпенсионного возраста просят увековечить их настроение фотографией. Снимок готов, а к словам благодарности добавляются восторженные эпитеты.

«Ой, вообще чудно, сказка!» — отзываются барышни об историческом месте.

Еще несколько минут вдоль озера, и услада для глаз сменяется праздником живота. Ресторан высокой горской кухни расположился прямо на берегу озера Абрау, в самом древнем каменном здании этой местности.

Грузинский администратор и армянский шеф-повар признаются, что хотели разрушить стереотипное представление о кухне Кавказа. Превратили меню в территорию, где мирно соседствуют осетины, грузины, дагестанцы, азербайджанцы и другие народы.

Кавказское гостеприимство в погоне за созданием идеальной концепции тоже не забыли. Дарят каждому новому гостю бесплатный десерт из сыра с орехами и кинзой. Да, оказывается, это может быть сладко. Параллельно делают заготовки, которые можно забрать с собой. Из самого необычного — варенье из баклажанов.

Ценители знают: сыр, вино и хлеб должны быть из одной местности. Маленькое «Абрау-Дюрсо» имеет все производные. А из напитков, помимо игристых и шампанских, здесь производят сидр и виноградную воду.

Иногда кажется, что любой местный житель (только спроси) начнет рассказывать о своей земле, преисполненный гордости. Александр II, Голицын, Бунин, Булгаков и Чехов, винодел Дравиньи — в беседах случайных прохожих обязательно звучит минимум одно легендарное имя.

Встать с упомянутыми в один ряд стремятся и современники. Художники участвуют в коллаборациях с Абрау-Дюрсо, создают этикетки, скульпторы украшают парк заметными арт-объектами. Народные артисты озвучивают экспозиции, певцы устраивают концерты прямо у озера, а политические деятели, бизнесмены и друзья Титовых закладывают именные бутылки в VIP-зале. Такие уже есть у Владимира Путина, Дмитрия Медведева и патриарха Кирилла.

В этом году знаменитый завод отмечает 150-летний юбилей. Нагрянут ли вышеперечисленные с личным визитом — не ясно, судьба праздника тоже не определена — пандемия никого не щадит и не дает возможности свободно планировать.

С другой стороны, она же спровоцировала небывалый рост внимания к краснодарской Швейцарии. Все отели забиты вплоть до сентября, в ресторанах — полная посадка, экскурсионные группы формируются по 60 человек.

Посетив завод, чувствуешь себя немного экспертом: знаешь, что сок первого отжима — прозрачный, как слеза, а лоза должна страдать, чтобы стать прекрасной. Страдания и слезы знакомы и тем, кто виноград собирает, хотя в Древнем Египте при этом пели хвалебные песни. Бригады из Дагестана и Ростовской области, наверное, не поют, работая на жаре под палящим солнцем. Для этого этапа производства штат пополняется на 300-350 пар терпеливых рук.

Первую «лодочку» с урожаем главный винодел поливает прошлогодним шампанским — чтоб нынешний год был не хуже прежнего. А дальше космические прессы, гигантские резервуары, дубовые бочки, транспортер для передачи бутылок, и один из главных персонажей — доливщица с леечкой. Чтобы в емкости точно не осталось воздуха.

Тысячи простых людей и именитых специалистов трудятся, чтобы в новогоднюю ночь любой россиянин мог услышать, как вылетает пробка из бутылки шампанского.

Самое славное, что за аристократической любезностью в Абрау-Дюрсо прячется такая обычная, понятная всем народная взаимовыручка. И после дня разговоров про ассамбляж, ремюаж, дегоржаж и терруар, местный водитель произносит в трубку такое родное: «Ашот, гаишники стоят на пятом».

Позади — три города на побережье. Следующая остановка — Анапа.