Глава Роспотребнадзора заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом

В 80 субъектах Российской Федерации наблюдается выравнивание ситуации с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается либо стабилизация с ситуацией по коронавирусу, либо снижение заболеваемости в целом. По данным, в 80 субъектах Российской Федерации уже сейчас можно видеть, что положение с COVID-19 в значительной мере улучшилось.

Также Попова отметила, что во всех регионах страны складываются разные ситуации. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в интервью для телеканала "Россия-1".

Некоторое время назад также стало известно, что научный центр "Вектор" планирует запустить производство российской вакцины от COVID-19 в ноябре 2020 года. Об этом рассказал глава центра Ринат Максютов.