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13:27   2 Августа 2020
Экономика

В Госдуме положительно оценивают досрочный выход на пенсию работников вредных производств

В Госдуме положительно оценивают досрочный выход на пенсию работников вредных производств

Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что некоторые россияне могут выйти на заслуженный отдых раньше срока. Досрочный уход на пенсию после работы на вредном производстве это нормальная практика, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Несмотря на пенсионную реформу в России, некоторые категории граждан оставляют за собой право на выход на пенсию раньше установленного срока. Сюда относятся работники вредных и опасных производств, мамы, родившие трех и более детей, мамы, родившие двух и более детей в условиях Крайнего Севера. Также льготу есть у граждан с большим стажем работы — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин, рассказала Бессараб в беседе с ФАН.

Сохранение льгот для таких категорий граждан очень важно, потому как объективно такие граждане совершили своего рода подвиг, отметила депутат.

На досрочную пенсию также могут выйти россияне, являющиеся опекунами инвалидов, и те, которые получили инвалидность во время боевых действий. Бессараб заявила, что сохранение подобных льгот в пенсионном законодательстве стоит приветствовать.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #пенсия #льгота #Бессрараб

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