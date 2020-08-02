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13:08   2 Августа 2020
Общество

Афанасьев оценил ситуацию с переходом на бюджетное образование в вузах

Афанасьев оценил ситуацию с переходом на бюджетное образование в вузах

Минобрнауки РФ не рассчитывает на полный переход вузов на бюджетную основу к 2024 году. Такой цели и финансовых возможностей пока не имеется, рассказал замминистра Дмитрий Афанасьев.

Базовым принципом является одно место бакалавриата или специалитета на двух выпускников. Ресурсов на то, чтобы все места в вузах стали бюджетными, нет. Так ответил Афанасьев на вопрос о том, станут ли места в высших учебных заведениях бесплатными к 2024 году, в эфире радио "Комсомольская правда".

Увеличение числа бюджетных мест будет осуществляться ежегодно до 2024 года. На это уже выделены средства, заявил ранее глава ведомства Валерий Фальков. Количество мест определено, и средства на них заложены.

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Автор: Ирина Большунова
#бюджет #вузы #места #афанасьев

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