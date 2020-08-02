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12:56   2 Августа 2020
Общество

Беглов поздравил десантников с профессиональным праздником

Беглов поздравил десантников с профессиональным праздником

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил десантников и ветеранов с Днем Воздушно-десантных войск, а также с 90-летием со дня основания ВДВ.

"Крылатая пехота" всегда отличалась отвагой, верностью присяге, отечеству и принципам войскового товарищества, а также готовностью к подвигам и беззаветной любовью к Родине. Традиции ВДВ сложились еще со времен Великой Отечественной войны и сохранились по сей день, отметил Беглов.

Сегодня десантники охраняют мирную жизнь россиян. Более 50 тысяч проходивших службу в ВДВ граждан проживают в Петербурге. Каждый из тех, кто носит голубой берет, глубоко предан отечеству. Ветеранские организации ВДВ ведут в Северной столице активную деятельность по воспитанию у молодежи уважения к службе, рассказал градоначальник. Беглов пожелал воинам здоровья, бодрости и успехов. К военнослужащим также обратился президент РФ Владимир Путин, передает телеканал "360".

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Автор: Борис Нестеров
#поздравление #беглов #вдв

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