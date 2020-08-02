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12:50   2 Августа 2020
Общество

Лукашенко перенес обращение к народу на 4 августа

Лукашенко перенес обращение к народу на 4 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с ежегодным обращением к Национальному собранию и жителям страны 4 августа, сообщают белорусские СМИ.

Белорусский лидер планировал провести ежегодное обращение 3 августа, однако позже было решено перенести мероприятие. По традиции Лукашенко выступает с посланием в ходе весенней сессии Национального собрания, однако в этом году обращение сдвинули на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Предстоящее обращение белорусский президент решил приурочить к грядущим президентским выборам, которые пройдут в стране 9 августа. Пять кандидатов зарегистрировались для участия в плебисците, еще двум кандидатам было отказано в этом.

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Автор: Борис Нестеров
#белоруссия #лукашенко #обращение

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