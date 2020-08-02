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12:40   2 Августа 2020
Политика

Госдума России призвала ВФБП объединить доказательства по делу MH17

Госдума России призвала ВФБП объединить доказательства по делу MH17

Результаты расследования международных экспертов о причастности Украины к трагедии с рейсом MH17 необходимо подкрепить российскими доказательствами для полной убедительности. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий.

Как сообщалось ранее, Всемирный фонд безопасности полетов (ВФБП) уличил Киев в причастности к трагедии с рейсом MH17. Власти не запретили полеты в нестабильном регионе из-за жадности, поскольку украинское руководство получало доход от полетов над территорией государства.

По словам Водолацкого, версия экспертов ВФБП скорее всего является достоверной. Российская сторона ранее уже предоставила необходимые доказательства о присутствии украинской военной техники в районе происшествия в 2014 году. Версию международных экспертов о причастности Киева к катастрофе необходимо подкрепить фактологической базой РФ, пишет "Экономика сегодня".

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #киев #mh17 #боинг

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