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12:32   2 Августа 2020
Экономика

Мишустин подписал законопроект об упрощенном субсидировании оплаты ЖКХ

Мишустин подписал законопроект об упрощенном субсидировании оплаты ЖКХ

Доступ к субсидиям на оплату ЖКХ будет упрощен для граждан России. Соответствующий законопроект подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Получить государственную поддержку смогут россияне, у которых на оплату ЖКХ уходит более определенной части дохода — регионы устанавливают порог участия в программе индивидуально. Для Москвы и Петербурга расходы семьи на коммунальные платежи должны превышать 10% и 14% соответственно.

Новые правила позволят гражданам не предоставлять квитанции и справки для получения субсидии. Теперь документооборот будет производиться автоматически при помощи электронной системы. Постановление опубликовано на официальном сайте Правительства РФ, изменения вступят в силу 1 января 2021 года.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #жкх #правительство рф #мишустин #господдержка

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