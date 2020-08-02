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13:06   2 Августа 2020
Весь мир

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Заявление об отсутствии у Дональда Трампа стратегического плана действий с Россией не вызывает удивления, заявил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. В беседе с ПС американист заметил, что президент США с самого избрания руководствуется сюиминутными решениями даже в серьезных политических вопросах.

 «Трамп лишен стратегического видения. У нет стратегического мышления как такового. Как настоящий ковбой, он умеет стрелять от бедра, и даже не считает нужным целиться. Если санкции – введем санкции, запретить – давайте запретим. Если я хочу сегодня так – значит я сделаю так», — говорит Брутер.

Смена кадров в Белом доме происходит быстро, напомнил американист. Разногласия у Трампа возникали не только с вышеупомянутым чиновником. Президент отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, главу Пентагона Джеймса Мэттиса, помощника по нацбезопасности  Джона Болтона и многих других официальных лиц. Увольнение главы предвыборного штаба за 3,5 месяца до выборов также многое говорит о характере Трампа.

«Он требует от сотрудников не стратегического подхода и даже не умения быть хорошим чиновником. Он требует от них соблюдения собственных принципов и своих собственных желаний. Вот я так решил – и ты завтра должен это сделать», — объясняет американист.

Американист не удивился заявлению об отсутствии «четкой позиции» по России у Трампа

О вспыльчивости и некоторой несдержанности Трампа было известно еще в период предвыборной кампании. Однако избиратели верили, что будущий президент изменится, считает Брутер.

 «Была надежда, что он чему-то научится. Но, как видим, не научился», — констатирует эксперт.

Ранее бывший высокопоставленный чиновник администрации упрекнул Трампа в отсутствии стратегического подхода в отношениях с Москвой. В беседе с журналистами The Washington Post экс-сотрудник Белого дома заявил, что президент не хочет «грубого отношения» со стороны России, однако у него нет четкой позиции по этому вопросу, поэтому он «подрывает» действия в этом направлении.

«Разногласия между Трампом и представителями его администрации по поводу России маскируют отсутствие стратегического подхода к Москве», — предположил собеседник газеты.

Далеко не все американцы поддерживают президента в этом вопросе: по результатам опроса, проведенного 31 июля телекомпанией ABC и исследовательской службой Ipsos, около 63% американцев не одобряют политику Трампа в отношении России. При этом, примерно 36% участников опроса положительно оценили подход главы государства к Москве.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #трамп #белый дом

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