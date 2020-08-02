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Афанасьев оценил ситуацию с переходом на бюджетное образование в вузах

Афанасьев оценил ситуацию с переходом на бюджетное образование в вузах

 Беглов поздравил десантников с профессиональным праздником

Беглов поздравил десантников с профессиональным праздником
Госдума России призвала ВФБП объединить доказательства по делу MH17

Госдума России призвала ВФБП объединить доказательства по делу MH17

 Мишустин подписал законопроект об упрощенном субсидировании оплаты ЖКХ

Мишустин подписал законопроект об упрощенном субсидировании оплаты ЖКХ
Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

Эксперт не удивился заявлению об отсутствии у Трампа «четкой позиции» по России

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12:07   2 Августа 2020
Политика

СМИ: решение Трампа запретить TikTok отражает отношения США и КНР

СМИ: решение Трампа запретить TikTok отражает отношения США и КНР

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запретить китайское приложение TikTok отражает атмосферу в отношениях США и КНР, считают авторы издания "Синьцзинбао".

Сотрудник Исследовательского института при Минкоммерции Китая Бай Мин выразил мнение, что причина запрета TikTok заключается в банальной зависти. По его словам, всемирная популярность приложения не нравится американской стороне. Соединенные Штаты хотели бы замедлить развитие китайской ИТ-индустрии, пишет "Парламентская газета".

Давление на TikTok увеличит взаимную подозрительность и неопределенность в отношениях Пекина и Вашингтона, отметил Бай Мин.

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Автор: Илья Романович
#сша #китай #TikTok

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