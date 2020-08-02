СМИ: решение Трампа запретить TikTok отражает отношения США и КНР

Решение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа запретить китайское приложение TikTok отражает атмосферу в отношениях США и КНР, считают авторы издания "Синьцзинбао".

Сотрудник Исследовательского института при Минкоммерции Китая Бай Мин выразил мнение, что причина запрета TikTok заключается в банальной зависти. По его словам, всемирная популярность приложения не нравится американской стороне. Соединенные Штаты хотели бы замедлить развитие китайской ИТ-индустрии, пишет "Парламентская газета".

Давление на TikTok увеличит взаимную подозрительность и неопределенность в отношениях Пекина и Вашингтона, отметил Бай Мин.