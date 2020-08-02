Зависимость от кредитов подталкивает Украину к скорому банкротству

Активное вовлечение кредитных средств и займов в бюджет Украины может стать причиной окончательной деградации национальной экономики страны. Западных партнеров такое положение Киева более чем устраивает.

Доходы бюджета Украины за семь месяцев составили всего 586 млрд гривен, остальные деньги Киев занял у МВФ и прочих международных организаций. В условиях пандемии коронавируса госдолг страны продолжает расти, а иностранные партнеры готовы вливать в экономику все новые и новые деньги.

Однако рост "благосостояния" Украины на деле оказывается очень шатким. Страна оказывается напрямую зависима от иностранного капитала, и займодателям выгодно плановая деградация экономики, пишет эксперт Сергей Левченко в материале РИА Новости. Отдаленные перспективы Украины остаются неутешительными, а риск новых финансовых потрясений в Европе лишь усугубит ее положение.