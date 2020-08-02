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11:52   2 Августа 2020
Экономика

Белоруссия повысила цены на экспорт нефти и ее переработку

Белоруссия повысила цены на экспорт нефти и ее переработку

Правительство Белоруссии приняло решение повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Увеличение цен коснется товара, вывозимого за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

Документ был подписан 29 июля текущего года. Информация об этом появилась на Национальном правовом интернет-портале страны. Сообщается, что ставка пошлины на сырую нефть составит $46,9 за одну тонну. Ранее ее цена начиналась с $37,8.

Ранее изменение цен произошло 1 июля. Тогда ставка также выросла, передает информационное агентство "БелТА".

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Автор: Борис Нестеров
#нефть #белоруссия #пошлина

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