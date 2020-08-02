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11:28   2 Августа 2020
Экономика

Сочинская таможня назвала число пересекших границу России и Абхазии за сутки

Сочинская таможня назвала число пересекших границу России и Абхазии за сутки

Граница Абхазии и России была открыта 1 августа. За прошедшие сутки на пропускном пункте "Псоу" наблюдалась высокая активность туристов, желающих въехать в республику. Об этом заявила пресс-служба сочинской таможни.

Всего за прошедшие сутки границу России и Абхазии пересекли более 7,5 тыс. человек. Около 2,5 тыс. человек въехали на территорию РФ. Зафиксировано перемещение 1907 транспортных средств в обоих направлениях, заявление таможенной службы публикует ТАСС. Решение об открытии границы было принято синхронно обеими странами.

Граница России и Абхазии оставалась закрытой в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В Сухуми отмечали, что республика активно готовится к туристическому сезону и готова принять гостей из России.

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Автор: Юлия Яковлева
#россия #туризм #абхазия #открытие границ

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