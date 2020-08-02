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11:21   2 Августа 2020
Общество

Россиянам назвали главную ошибку в борьбе с пандемией коронавируса

Россиянам назвали главную ошибку в борьбе с пандемией коронавируса

Одной из самых главных ошибок в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции назван отказ россиян от ношения средств индивидуальной защиты.

Вещи, которые препятствуют эффективной работе по недопущению распространения коронавируса, назвал главный кардиолог Минздрава Российской Федерации Сергей Бойцов в эфире "Комсомольской правды". Медик отметил, что гражданам необходимо продолжать носить защитные маски в местах массового скопления людей. Также кардиолог предостерег россиян от самолечения.

Пациентам, которые перенесли коронавирусную инфекцию, но все еще чувствуют себя не очень хорошо, стоит больше находиться на улице и соблюдать режим дня. Мнение выразила врач-кардиолог Татьяна Рыбка. Также поборовшим COVID-19 могут назначать курс витаминов, передает слова медика телеканал "360".

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Автор: Илья Романович
#россия #ошибки #коронавирус

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