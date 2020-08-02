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11:08   2 Августа 2020
Экономика

Пособия на детей от 3 до 7 лет будут оформляться в упрощенном режиме

Пособия на детей от 3 до 7 лет будут оформляться в упрощенном режиме

Правила оформления пособий малообеспеченным семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет упростят с 1 ноября.

Распоряжение, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, оговаривает, что родителям больше не придется предоставлять документы об алиментах. Госорганы будут получать эти сведения самостоятельно благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия.

Ежемесячные пособия на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет для семей с низкими доходами были введены указом президента Владимира Путина с января, а выплаты начались с 1 июня. Их размер составляет 50% регионального прожиточного минимума для детей (примерно 5,5 тысячи рублей).

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Автор: Яна Либерман
#дети #детские пособия #выплаты на детей #малообеспеченные семьи

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