Профессор Межевич предложил изменить принципы индексации пенсий в интересах россиян

Пенсионный фонд России (ПФР) планирует проводить ежегодные индексации пенсий россиян. Профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич считает, что механизм можно модернизировать, повысив достаток граждан.

Новая программа индексации пенсий учитывает необходимость ежегодно повышать размер выплаты пожилым гражданам, отныне эта задача ПФР закреплена в Конституции России. Организация обязуется проводить перерасчет не реже раза в год, при этом гася возможную инфляцию. Повысить эффективность программы можно за счет увеличения числа индексаций.

Повышение можно производить каждые 6 месяцев, рассказал URA.RU доктор экономических наук Николай Межевич. При этом по итогам года общее увеличение должно покрывать инфляцию. Подобная мера поможет не только сохранить, но и приумножить средства пенсионеров, повысив эффективность работы фонда.