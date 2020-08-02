Оперштаб: в РФ выявили 5427 новых случаев коронавируса

Российские медики зафиксировали коронавирус у 5427 пациентов за минувшие сутки. Об этом сообщили в оперштабе по контролю за эпидемиологической обстановкой в РФ.

Еще 5427 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в 85 регионах России, 28,8% пациентов не имеют клинических проявлений вируса, 70 человек скончались. Полностью побороли инфекцию 3649 пациентов, говорится в сообщении оперштаба. Общее число новых случаев составило 850 870.

Суточный рост показателя распространения коронавируса не превышает 0,7%. Под наблюдением врачей продолжают находиться 186 569 человек. Ситуация с COVID-19 стабилизировалась практически во всех регионах страны. Власти постепенно снимают ограничения, возобновляются международные авиаперевозки.