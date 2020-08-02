Россия увеличила ежесуточную добычу нефти

Российские энергетические компании нарастили производство энергоресурсов, ежесуточно добывая 9,37 млн баррелей нефти. Изменения на рынке происходят на фоне коронакризиса и снятия ряда ограничений по сделке ОПЕК+.

Увеличение производительности российских месторождений было зафиксировано в июле текущего года, компании нарастили добычу на 0,4%. Ежесуточно они отгружали 9,371 млн баррелей энергоресурсов. Это подтвердили аналитики, опрошенные американским изданием Bloomberg. Достичь положительной динамики удалось после поэтапного снятия ограничений, установленных странами ОПЕК+ для стабилизации рынка.

Странам-нефтеэкспортерам совместными усилиями удалось изменить ситуацию в энергетике. Несмотря на пандемию коронавируса, стоимость барреля нефти стабилизировалась и продолжает расти — это стало возможно благодаря историческому соглашению о всеобщем сокращении добычи.