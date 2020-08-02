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10:37   2 Августа 2020
Экономика

Россия увеличила ежесуточную добычу нефти

Россия увеличила ежесуточную добычу нефти

Российские энергетические компании нарастили производство энергоресурсов, ежесуточно добывая 9,37 млн баррелей нефти. Изменения на рынке происходят на фоне коронакризиса и снятия ряда ограничений по сделке ОПЕК+.

Увеличение производительности российских месторождений было зафиксировано в июле текущего года, компании нарастили добычу на 0,4%. Ежесуточно они отгружали 9,371 млн баррелей энергоресурсов. Это подтвердили аналитики, опрошенные американским изданием Bloomberg. Достичь положительной динамики удалось после поэтапного снятия ограничений, установленных странами ОПЕК+ для стабилизации рынка.

Странам-нефтеэкспортерам совместными усилиями удалось изменить ситуацию в энергетике. Несмотря на пандемию коронавируса, стоимость барреля нефти стабилизировалась и продолжает расти — это стало возможно благодаря историческому соглашению о всеобщем сокращении добычи.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #опек #энергетика #цены на нефть

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