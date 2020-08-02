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10:34   2 Августа 2020
Армия

Суслов назвал причину нежелания США переводить войска из ФРГ в Польшу

Суслов назвал причину нежелания США переводить войска из ФРГ в Польшу

Руководство США не стремится передислоцировать американские войска из Германии в Польшу из-за нежелания наращивать конфронтацию с Россией, считает эксперт Дмитрий Суслов.

Польша выразила явное желание разместить на своей территории американских военнослужащих после того, как Вашингтон объявил о планах по выводу войск из Германии. В ходе встречи с главой США Дональдом Трампом польский лидер Анджей Дуда озвучил пожелания Варшавы, и американский президент пообещал выполнить подобную просьбу, однако с тех пор никаких подвижек в эту сторону так и не было.

Вашингтон понимает, что размещение войск в Польше может привести к новому витку гонки вооружений с Россией и наращиванию военного присутствия РФ в Калининградской области, отметил Суслов в комментарии для "Газета.RU". Он подчеркнул, что США не хотят, чтобы российское ядерное оружие было направлено в сторону американских баз в Польше.

Американцы также не хотят нарушать "Основополагающий акт Россия — НАТО", так как Вашингтон надеется на союзничество Москвы в конфронтации с Пекином, резюмировал эксперт.

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Автор: Илья Романович
#россия #сша #польша #нато #германия #войска

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