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10:09   2 Августа 2020
Армия

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем ВДВ. Поздравление опубликовано на официальном сайте лидера Российской Федерации.

В своем поздравлении глава государства отметил, что военнослужащие по праву могут гордиться славной историей ВДВ, вспоминая все подвиги героев предыдущих лет. Отдельно Путин выделил заслуги ветеранов-десантников ВОВ в 75-летие Победы.

Также он подчеркнул, что нынешнее поколение военнослужащих является достойным продолжателем сложившихся традиций, проявляет выучку и верность стране в самых тяжелых и нештатных ситуациях. Владимир Путин выразил уверенность в том, что воздушно-десантные войска внесут значимый вклад в ВС РФ, никогда не подведут и будут крепко стоять на страже государственных интересов Российской Федерации.

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Автор: Ирина Большунова
#владимир путин #вдв #день вдв

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