Республиканская партия США проведет предвыборный съезд в закрытом режиме из-за COVID-19

Республиканская партия США впервые проведет предвыборный съезд без участия журналистов, сообщает пресс-служба съезда.

Предвыборный съезд состоится 21–24 августа в городе Шарлотт. Закрытый режим введен из-за коронавируса, так как установлены определенные ограничения в отношении числа людей, которые могут посещать мероприятия, пишет ТАСС. Если ситуация изменится, то партия оповестит об этом дополнительно.

Также уточняется, что из-за распространения инфекции число делегатов сокращено с 2550 до 336. Ранее такие съезды посещали десятки тысяч людей, среди которых были представители СМИ.