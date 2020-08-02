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9:48   2 Августа 2020
Политика

США могут принять участие в урегулировании ситуации в Донбассе

США могут принять участие в урегулировании ситуации в Донбассе

Соединенные Штаты могут поспособствовать урегулированию положения дел в Донбассе. Такую точку зрения выразил новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по разрешению ситуации на востоке Украины Леонид Кравчук.

Политик отметил, что участие американской стороны в установлении мира в регионе рассматривается "в перспективе". По его словам, США сейчас занимаются решением своих задач, включая грядущие президентские выборы и эпидемиологическую обстановку в стране.

"Но мы увидим, вдруг начнутся шаги, и мир постепенно будет устанавливаться", — сказал новый глава делегации Украины в ТКГ.

Урегулирование ситуации в Донбассе, по мнению Кравчука, сложно осуществимо без участия США, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Василий Пименов
#сша #донбасс #кравчук

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