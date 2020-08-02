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9:15   2 Августа 2020
Общество

Собянин: опасности второй волны коронавируса практически нет

Собянин: опасности второй волны коронавируса практически нет

Мэр Москвы Сергей Собянин оценил вероятность второй волны COVID-19 в столице и отметил, что риски возникновения новой вспышки инфекции очень малы.

Власти многих стран мира отмечают увеличение числа новых случаев коронавирусной инфекции. Многие специалисты заявляют о возможности новой вспышки инфекции. Собянин подчеркнул, что вторая волна — это когда люди снова попадают под риск подхватить вирус. Однако в ряде регионов РФ не закончился еще и первый этап, объяснил мэр в интервью телеканалу "Россия-1".

Мегаполисы первую волну уже прошли. За последнее время в столице врачи фиксируют коронавирус у 650 пациентов в сутки, тогда как ранее выявляли по 6,5 тыс. новых случаев. Собянин ранее высказывался, что новой вспышки COVID-19 ждать не стоит. Москвичи выработали коллективный иммунитет, что позволяет снимать введенные ранее ограничения.

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Автор: Юлия Яковлева
#москва #собянин #коронавирус

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