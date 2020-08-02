Мельниченко: украинские власти должны ответить за сбитый Boeing в Донбассе

Следствие по делу о сбитом Boeing в Донбассе зашло в тупик. За шесть лет в этом расследовании так и не наметилось прогресса, виновные не найдены. Член "Всемирного фонда безопасности полетов" Сергей Мельниченко прокомментировал ситуацию.

Он указал на то, что сразу же после катастрофы все принялись искать виновных, но никто не задался вопросом о воздушном пространстве Украины. Украинские власти не запретили гражданским самолетам находиться в небе над напряженным регионом, где ведутся боевые действия с использованием тяжелого вооружения. Об этом рассказывается в материале "Русской Весны".

Украина получала деньги за пролет самолетов, поэтому воздушное пространство не было закрыто. Если следствие наконец начнет нормально работать, то бывшему украинскому руководству не избежать ответственности.