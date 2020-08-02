Роскосмос отправит в конце 2021 года двух туристов на МКС

Роскосмос и американская компания Space Adventures планируют отправку на МКС двух космических туристов в конце 2021 года.

Согласно договору с компанией Space Adventures пуск с участием двух туристов был запланирован на конец следующего года, передает Как сообщает ТАСС.

Контракт на полет двух туристов в космос организации подписали в конце 2019 года. Сейчас активно идут работы по созданию пилотируемого корабля "Союз МС" и ракеты-носителя "Союз-2" для запуска непрофессиональных участников полета к МКС. Имена будущих космических путешественников озвучат уже в начале следующего года.