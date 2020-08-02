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8:43   2 Августа 2020
Армия

Северный флот России пополнится еще шестью кораблями и катерами в 2020 году

Северный флот России пополнится еще шестью кораблями и катерами в 2020 году

Доля современного оружия в российской армии должна составить 70% к концу этого года. Об этом сообщил командующий флотом, герой России, вице-адмирал Александр Моисеев.

Северный флот в 2020 году будет пополнен шестью кораблями и катерами, передает РИА Новости. На данный момент современное оружие составляет более 60%, по словам Александра Моисеева. На завершающем этапе находятся заводские ходовые испытания и большого десантного корабля "Петр Моргунов". В этом году также ожидается прием атомного подводного ракетного крейсера проекта "Ясень-М" "Казань".

Недавно было положено начало строительству седьмого и восьмого фрегатов "Адмирал Юмашев" и "Адмирал Спиридонов" на судостроительном заводе "Северная верфь". Церемонию закладки кораблей для военно-морского флота провели в Петербурге, Керчи, а также Северодвинске. Ее посетил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Автор: Кристина Мокроусова
#флот #беглов #северный флот #моисеев

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