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8:13   2 Августа 2020
Политика

Глава МИД Украины заявил, что у Донбасса не будет права вето на общенациональные решения

Глава МИД Украины заявил, что у Донбасса не будет права вето на общенациональные решения

Донбасс в случае "возвращения" Донецкой и Луганской народных республик под контроль Киева может не надеяться на получение права вето на общенациональные решения в стране. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Таким образом министр иностранных дел ответил журналисту на вопрос, готова ли Украина на "компромиссы" в переговорах по Донбассу. По словам Кулебы, прежде всего Украина должна получить контроль над границей. Второе условие — это определенный статус отдельных регионов ЛДНР и отсутствие каких-либо прав вето на общенациональные решения.

"У нас унитарное, децентрализованное государство. Обо всем остальном мы договариваемся", — резюмировал украинский министр.

Особый статус Донбасса, закрепленный в украинской конституции, предусмотрен Минскими соглашениями и одобрен Совбезом ООН.

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Автор: Яна Либерман
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