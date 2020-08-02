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7:42   2 Августа 2020
Общество

Дмитриев сравнил российскую вакцину от COVID-19 с запуском спутника Земли в 1957 году

Дмитриев сравнил российскую вакцину от COVID-19 с запуском спутника Земли в 1957 году

Советский Союз опередил Соединенные Штаты в 1957 году, когда первым запустил спутник Земли. Такое сравнение сделал генеральный директор российского Фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дементьев. 

Прежде российские чиновники сообщили о готовности вакцины от COVID-19, которую разработал московский Исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Кирилл Дементьев сообщил, что российская вакцина будет первой. И это поразит всех, как в 1957 году. Тогда американцы были шокированы, когда услышали сигнал советского спутника.

"То же самое и с этой вакциной. Россия будет в этом первой", — заявил специалист.

Он добавил, что российские ученые в этом деле не стремились быть первыми. Они сосредоточились на защите граждан в стране. По словам исследователей, вакцина была разработана быстро, так как она основана на модифицированном препарате, который использовался при лечении различных заболеваний, передает "ИноСМИ".

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Автор: Яна Либерман
#вакцина #дмитриев #коронавирус

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