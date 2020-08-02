США сообщили о самых продуктивных консультациях по пакету стимулирования экономики

Белый дом и лидеры демократической партии смогли достигнуть определенного прогресса в рамках разработки пакета стимулирования экономики. По словам главы Минюста США Стивена Мнучина, последняя консультация была самой продуктивной из всех.

Участие в переговорах приняли министр финансов, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и предводитель партии демократов в Сенате Конгресса Чак Шумер. Необходимость принятия документа объясняется сильными потрясениями, которые продолжает испытывать американская экономика на фоне обстоятельств, вызванных пандемией COVID-19.

"Мы еще далеко, но это были продуктивные консультации... Это были лучшие консультации на данный момент, и я бы назвал это прогрессом, но нам еще предстоит долгая дорога", — заявил Шумер.

Мнучин, комментируя журналистам итоги встречи в Капитолии, уточнил, что консультация длилась на протяжении трех часов. На прогресс в ходе переговоров также указала Пелоси, передает ТАСС.