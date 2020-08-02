Экс-командующий ВДВ рассказал о последствиях для потенциальных "обидчиков" России

Потенциальным "обидчикам" России придется иметь дело с Воздушно-десантными войсками РФ. Такое заявление во время интервью с журналистами сделал бывший командующий ВДВ, депутат Госдумы Владимир Шаманов.

Шаманов заявил, что российские десантники превосходят остальных благодаря их универсальности, боевым возможностям и идеологии, передает Федеральное агентство новостей.

"В Рязанском воздушно-десантном училище можно увидеть плакат: "Кто обидит Россию, будет иметь дело с ВДВ". Это же не просто бравада, а конкретное предупреждение", — отметил депутат.

Кроме того, бывший командующий рассказал, чем отличаются российские десантники от корпуса морской пехоты США. Он заявил, что в отличие от американских военных, которые охраняют, как они говорят, "национальные интересы по всему миру", силы ВДВ прежде всего направлены на оборону своей страны и на взаимодействие с союзниками по ОДКБ. Однако Шаманов отметил, что если потребуется, российские десантники смогут выполнить поставленные задачи и за рубежом.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отметил, что Воздушно-десантные войска РФ оснащены современным оружием и способны выполнять задачи любой сложности, передает телеканал "360".