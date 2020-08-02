МИД РФ: погоня Запада за военным превосходством ведет к холодной войне

Погоня стран Запада за военным превосходством крайне опасна. Она способна привести к ситуации, которая похожа на ту, что существовала во времена холодной войны, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Не опирающаяся на законные интересы стран ОБСЕ политика, по словам Грушко, является контрпродуктивной. Стремление укрепить безопасность страны с помощью погони за военным превосходством носит дестабилизирующий характер. Информацией об этом поделился ТАСС.

"Это главный маркер той кризисной ситуации, которая сложилась в сфере европейской безопасности", — подчеркнул замглавы МИД РФ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Европа переживает кризис доверия. Он отметил, что по-настоящему единое европространство Западу построить не удалось.

Недавно представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что россияне объединились. Этому поспособствовала пандемия коронавирусной инфекции, передает телеканал "360".