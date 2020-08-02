Трамп планирует лишить разработчика ByteDance доли в TikTok

Китайская компания ByteDance может остаться без своей доли в TikTok из-за исполнительного указа президента США Дональда Трампа. Американский лидер может принять соответствующее решение в течение суток.

Трамп может вынудить ByteDance, разработавшую социальную сеть для обмена короткими видеороликами TikTok, отказаться от своих акций, передает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg. Решение президента США может быть связано с недавними заявлениями сразу нескольких американских законодателей, что Китай с помощью платформы якобы собирает личную информацию об американских гражданах.

Представители TikTok опровергли эту информацию. Платформой пользуется около 800 миллионов человек примерно в 150 странах мира.

Недавно Трамп пригрозил, что Белый дом рассматривает в отношении приложения несколько мер. Одна из них — полный запрет TikTok на территории страны, передает телеканал "360".