Вассерман рассказал, чем отличается подход России и США к борьбе с COVID-19

Этапы развития эпидемиологических ситуаций в России и США имеют кардинальные отличия. Подробнее о них рассказал публицист Анатолий Вассерман, который в своем материале для РЕН ТВ сравнил стадии распространения COVID-19 в двух странах.

Журналист отметил, что отечественные специалисты смогли сформировать за время пандемии эффективный механизм диагностики, а также систему лечения. В отличие от американских коллег, которые, по словам автора публикации, до сих пор отвергают необходимость создания единой медицинской системы.

"Вторая волна ограничений сейчас разворачивается в тех странах, где слишком рано вышли из первой. Вот в московском метро сейчас напоминают пассажирам, что маску и перчатки там все еще надо носить", — добавил публицист.

Он также заявил, что мир продолжает быть на грани между вирусной и экономической депрессиями. По его мнению, при ужесточении ограничений из-за распространения COVID-19 люди начнут погибать от голода, а при смягчении карантинных мер — от болезни, передает РЕН ТВ.

На данный момент число зараженных коронавирусной инфекцией в мире перевалило за 17 миллионов. Больше всего случаев зарегистрировали в Северной и Южной Америке — более девяти миллионов человек, передает телеканал "360".