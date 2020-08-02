Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнится у побережья Флориды

Американский космический корабль Crew Dragon движется к Земле. Он отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.

На борту корабля находятся два астронавта. Команду на отстыковку они получили в 2:30 по московскому времени. До Земли экипаж будет добираться 19 часов.

Приводнение Crew Dragon произойдет в Атлантическом океане у побережья Флориды. Прямую трансляцию возвращения космического судна на Землю ведет NASA, передает телеканал "360".

Старт пилотируемого корабля, созданного SpaceX, состоялся в конце мая нынешнего года. На орбите он пробыл два месяца.