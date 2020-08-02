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4:06   2 Августа 2020
Технологии

Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнится у побережья Флориды

Корабль Crew Dragon с астронавтами на борту приводнится у побережья Флориды

Американский космический корабль Crew Dragon движется к Земле. Он отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.

На борту корабля находятся два астронавта. Команду на отстыковку они получили в 2:30 по московскому времени. До Земли экипаж будет добираться 19 часов.

Приводнение Crew Dragon произойдет в Атлантическом океане у побережья Флориды. Прямую трансляцию возвращения космического судна на Землю ведет NASA, передает телеканал "360".

Старт пилотируемого корабля, созданного SpaceX, состоялся в конце мая нынешнего года. На орбите он пробыл два месяца.

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Автор: Ирина Большунова
#nasa #космический корабль #crew dragon #приводнение

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