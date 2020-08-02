Шингаркин: разные регионы должны иметь собственный подход к утилизации отходов

Подход мегаполисов в утилизации отходов не подходит всем регионам. Об этом на экспертном совещании регионального отделения партии "Родина" в Сыктывкаре заявил учредитель общественного регионального экологического фонда "Гражданин" Максим Шингаркин.

Шингаркин является одним из разработчиков федерального закона об отходах производства и потребления. Он сообщил, что при подготовке закона его инициаторы пришли к выводу, что из-за отличительных особенностей регионов, создать единый подход в утилизации отходов невозможно, передает информационное агентство "БНК".

"Мегаполисы практически не имеют свободной территории — и они генерируют миллионы тонн мусора. А Республика Коми — это маленькие города и населенные пункты, удаленные от дорог и инфраструктуры, — отметил Шингаркин.

Кроме того, эксперты обсудили еще ряд проблем, которые появились в республике. Они отметили несакционированные свалки, недостаточное количество полигонов ТКО, несвоершенную схему обращения с отходами. Участники совещания отметили, что эти вопросы должны решать исполнительные и законодательные органы власти. Партия намерена обобщить все прозвучавшие предложения и включить их в программу, с которой кандидаты пойдут на выборы в Государственный совет Коми.

Недавно стало известно, что одним из кандидатов на выборы в Госсовет Коми стал похищенный в Ливии в 2019 году сотрудник Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Социолог в 2016 году проводил исследования об отношении жителей Коми и Архангельской области к проблемам экологии.