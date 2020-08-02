WP: Трамп не имеет представления о ведении дел с Россией

Президент США не проводит "последовательную внешнюю политику" в отношении России и подрывает внешнюю политику своей страны. Об этом The Washington Post заявил экс-сотрудник вашингтонской администрации высокого ранга, пожелавший остаться анонимным.

Трамп не представляет как выстраивать отношения с Россией, и его разногласия с представителями Белого дома насчет Москвы лишь маскируют это, уверен источник. По его мнению, президент США "не хочет, чтобы Россия с ним грубо обращалась", передает ТАСС.

Люди, считающие, что у Трампа есть четкий план в отношении России, не понимают, кем президент является на самом деле. Они представляют его лидером, который "заботится о внешней политике США", а также хорошо знает историю российско-американских отношений.

Недавно в Сети была опубликована финансовая декларация о доходах Дональда Трампа. В 2019 году американский лидер заработал 446 миллионов долларов, передает телеканал "360".