Нарушителей мер против коронавируса в Петербурге ждут крупные штрафы

Несоблюдение требований Роспотребнадзора на территории торговых центров и рынков может грозить штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Роспотребнадзор по Петербургу уличил ряд торговых центров и рынков города в нарушении санитарных мер. Глава города Александр Беглов решил напомнить петербуржцам о наказании за несоблюдение мер против коронавируса. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте", передает издание "Невские новости".

Беглов отметил, что каждый гражданин должен проявить ответственность, так как от соблюдения правил зависит здоровье и жизни других людей. Он напомнил, что сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзор будут наказывать нарушителей штрафами, размер которых достигает 500 тысяч рублей. Кроме того, стражи порядка имеют право приостановить деятельность нарушителей на срок до трех месяцев.

Недавно телеканал "360" сообщал, что за весь период с 12 мая, когда на территории Москвы был введен масочно-перчаточный режим, в столице оштрафовали около 37 тысяч пассажиров метрополитена. Кроме того, санкциям подверглись владельцы торговых точек, обслуживающие клиентов без средств индивидуальной защиты.